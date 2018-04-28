Гоффен: Надаль — король грунта, но я уже играл с ним хорошо на этом покрытии

Бельгиец Давид Гоффен, переигравший в четвертьфинале турнира в Барселоне испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Матч получился трудным. Накануне я провёл тяжёлый поединок с Хачановым, поэтому к концу встречи с Роберто чувствовал усталость. На корте была потрясающая атмосфера, которая всегда отличает ночные матчи. Мне нравится играть так поздно, но, конечно, это отнимает много сил. Я понимал, что в матче с Баутиста-Агутом будет много длинных розыгрышей, потому что мы оба хорошо двигаемся по корту и действуем в защите. Я рад, что удалось победить.

Конечно, каждый хочет побеждать в двух партиях, но победа есть победа. У меня были шансы выиграть первый сет, но Роберто здорово сыграл на тай-брейке. Но я продолжал бороться, и это окупилось. Мне удались второй и третий сеты.

У нас с Рафой были хорошие матчи на грунте, в том числе в Мадриде в прошлом году, а также на харде. Он очень сложный соперник на этом покрытии, король грунта. Я постараюсь получить удовольствие и показать свой лучший теннис", — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.