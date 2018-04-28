Плишкова: было сложно играть после матча Павлюченкова — Контавейт

Чешка Каролина Плишкова после победы над латвийкой Еленой Остапенко со счётом 5:7, 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Штутгарте рассказала, что помогло ей завершить поединок в свою пользу.

«Матч был сложным прежде всего в плане психологии. Мы долго ждали выхода на корт. Матч до нас был отличным, так что сложно было играть после него. Елена здорово начала встречу, поэтому я просто старалась соответствовать её уровню и не отпускать далеко вперёд. Мне повезло, что я смогла победить. Рада, что в третьем сете смогла удержать свою подачу и избежать тай-брейка.

Елена подаёт очень мощно, поэтому надо вкладываться по полной в каждый приём. Меня спасла подача, потому что удалось сделать несколько эйсов. Я очень рада впервые выйти в полуфинал здесь", — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.