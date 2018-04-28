Поражения Павлюченковой и Остапенко в видеообзоре 1/4 финала в Штутгарте

Россиянка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Штутгарте уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 55 минут.

За выход в финал соревнований 22-летняя уроженка Таллина, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, которая в своём четвертьфинале оказалась сильнее латвийки Елены Остапенко — 5:7, 7:5, 6:4.

Третья ракетка турнира украинка Элина Свитолина в четвертьфинале уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.