Циципас: я молодой игрок, поэтому каждую неделю узнаю что-то новое

Грек Стефанос Циципас, победивший в четвертьфинале турнира в Барселоне австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:2, оценил свою игру в отчётной встрече.

«Это лучшая победа в моей карьере. Я провёл отличный матч и играл очень хорошо с первого до последнего розыгрыша. Я очень рад, что наконец победил Доминика после двух неудачных попыток. Я чувствую себя отлично, потому что победил игрока топ-10 в таком прекрасном городе.

Я молодой игрок, поэтому на каждой неделе узнаю что-то новое. Это помогает мне прогрессировать, расти и как личности, и как теннисисту", — приводит слова Циципаса официальный сайт АТР.