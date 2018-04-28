Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Циципас: я молодой игрок, поэтому каждую неделю узнаю что-то новое

Циципас: я молодой игрок, поэтому каждую неделю узнаю что-то новое
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас, победивший в четвертьфинале турнира в Барселоне австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:2, оценил свою игру в отчётной встрече.

«Это лучшая победа в моей карьере. Я провёл отличный матч и играл очень хорошо с первого до последнего розыгрыша. Я очень рад, что наконец победил Доминика после двух неудачных попыток. Я чувствую себя отлично, потому что победил игрока топ-10 в таком прекрасном городе.

Я молодой игрок, поэтому на каждой неделе узнаю что-то новое. Это помогает мне прогрессировать, расти и как личности, и как теннисисту", — приводит слова Циципаса официальный сайт АТР.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент