Контавейт: Павлюченкова заставляла меня много двигаться по корту

Эстонка Анетт Контавейт после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4 в четвертьфинале турнира в Штутгарте поделилась эмоциями от выхода в полуфинал.

«Матч был очень равным, и я очень рада, что впервые вышла в полуфинал здесь. Я старалась играть в свой теннис, не обращая внимания на счёт, и продолжать бороться. Конец прошлого сезона и начало этого были для меня не лучшими, поэтому сейчас я очень рада, что вновь показываю хороший теннис и добиваюсь побед.

Я хорошо начала матч, здорово провела большую часть первого сета, но затем потеряла контроль над игрой, а соперница хорошо этим воспользовалась. План на третий сет заключался в том, чтобы не дать ей диктовать свои правила. Настя исполняла прекрасные укороченные и заставляла меня много бегать. Она играла очень вариативно, поэтому мне пришлось потратить много сил. Когда я не реализовала несколько матчболов, то занервничала, стала волноваться. К счастью, мне всё-таки удалось завершить матч в свою пользу", — приводит слова Контавейт официальный сайт WТА.