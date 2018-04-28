Пармантье: все теннисистки — соперницы, но желают друг другу только здоровья

Француженка Полин Пармантье, вышедшая в полуфинал турнира в Стамбуле после отказа датчанки Каролины Возняцки от продолжения борьбы по окончании второго сета четвертьфинального поединка, поделилась своими эмоциями.

«Я рада, что вышла в полуфинал. Во втором сете было заметно, что Каролина имеет проблемы со здоровьем, её подача не была такой быстрой, как обычно. Тяжело действовать, когда видишь трудности у соперницы. Даже если мы оппонентки на корте, мы все желаем только здоровья друг другу, так что это очень непросто.

Я усердно тренировалась на неделей перед матчем Кубка Федерации и провела два хороших поединка, несмотря на поражения. В тех встречах я получила уверенность в себе. Мне нравится играть на грунте, я всегда здорово выступаю в этой части сезона", — приводит слова Пармантье официальный сайт WТА.