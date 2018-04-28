Эванс: больше никогда не буду принимать кокаин, это страшный наркотик

Британец Даниэль Эванс, чья однолетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла 23 апреля, заявил, что больше никогда не будет употреблять кокаин.
«Я увидел, к каким разрушающим последствиям привёл положительный допинг-тест, как он огорчил окружающих меня людей и болельщиков. Поэтому больше никогда не буду употреблять запрещённые препараты. Кокаин — страшный наркотик, который причиняет вред не только спортсменам, но и всем людям. Он разрушает жизни. Я знал, что его нельзя употреблять, но всё-таки принял.
Я не хочу обсуждать, был ли это единственный случай, когда я принял кокаин. У меня был единственный положительный допинг-тест, за который я отбыл наказание. Я принял кокаин, потому что у меня был стресс, но основная причина — моя глупость", — приводит слова Эванса Daily Mail.