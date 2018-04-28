Медина-Гарригес возобновит карьеру на турнире в Мадриде

Бывшая 16-я ракетка мира испанка Анабель Медина-Гарригес приняла решение о возобновлении карьеры. 35-летняя теннисистка не выходила на корт с августа 2016 года из-за травмы плеча. За время паузы в выступлениях Анабель возглавила сборную Испании в Кубке Федерации, а также поработала в качестве тренера латвийки Елены Остапенко, которой помогла выиграть «Ролан Гаррос — 2017».

«Я хочу провести ещё несколько турниров перед завершением карьеры. Я сыграю в Мадриде и ещё на нескольких соревнованиях, но понимаю, что именно мадридский турнир будет особенным», — сказала Медина-Гарригес в видеообращении к болельщикам в сети «Твиттер».

Анабель получила «уайлд-кард» в парную сетку турнира в Мадриде, где сыграет вместе с Аранчей Парра-Сантонхой.