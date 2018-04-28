А. Зверев может сыграть с Багдатисом во втором круге турнира в Мюнхене

В Мюнхене состоялась жеребьёвка мужского одиночного разряда турнира АТР-250, который пройдёт на грунте с 30 апреля по 6 мая. Лидер посева немец Александр Зверев начнёт выступление со второго круга, где встретится либо со своим соотечественником Янником Ханфманном (WC), либо с киприотом Маркосом Багдатисом.

Испанец Роберто Баутиста-Агут (2) за выход в четвертьфинал поспорит либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с победителем квалификации.

Посмотреть основную сетку турнира в Мюнхене полностью можно на «Чемпионате».