Миллман стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште

Австралиец Джон Миллман в четвертьфинале турнира в Будапеште переиграл немца Янника Мадена (LL) со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. 28-летний уроженец Брисбена, занимающий 94-е место в рейтинге АТР, исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и проиграл пять геймов на своей подаче.

За выход в финал Миллман поспорит со словенцем Аляжем Бедене (5), обыгравшим накануне итальянца Лоренцо Сонего (Q). Полуфиналы пройдут сегодня, 28 апреля.