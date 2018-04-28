Бартоли: каждый день провожу в теннисном центре по 12 часов

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли, которая планирует вернуться на корт во время травяного сезона, рассказала о ходе подготовки.

«Желание вернуться на корт появилось во время болезни в 2016 году. Меня госпитализировали, когда я весила 41 кг. Тогда я поклялась себе, что если смогу победить болезнь, то обязательно постараюсь вернуться в теннис.

Я прихожу в национальный теннисный центр каждый день в 9 утра и ухожу только в 9 вечера. Я провожу тренировку длительностью 3,5-4 часа, плюс фитнес-тренировка. Мне нужно вновь привыкать к нагрузкам. Первый матч на уровне WТА станет для меня большим успехом, я буду счастлива", — приводит слова Бартоли Le Parisien.