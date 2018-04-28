Ватутин проиграл на старте квалификации турнира в Мюнхене

Россиянин Алексей Ватутин (3) в первом раунде квалификации турнира в Мюнхене уступил местному обладателю «уайлд-кард» Даниэлю Мазуру со счётом 3:6, 6:1, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. 25-летний уроженец Волгограда, занимающий 138-е место в рейтинге АТР, исполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок. Оба игрока реализовали по четыре брейк-пойнта из девяти.

За право сыграть в основной сетке соревнований Мазур поспорит со словаком Норбертом Гомбошем (6), который переиграл немца Рудольфа Мёллекера (WC).