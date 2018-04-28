Мертенс сыграет с Кучовой, Цибулкова — с Херцог в первом круге турнира в Рабате

В Рабате состоялась жеребьёвка одиночного разряда турнира WТА, который пройдёт на грунте с 30 апреля по 6 мая. Возглавила посев 22-летняя бельгийка Элисе Мертенс. Первой соперницей 17-й ракетки мира станет словачка Кристина Кучова.

Вторая ракетка соревнований словачка Доминика Цибулкова начнёт выступление на турнире матчем со словенкой Полоной Херцог.

Действующая чемпионка турнира россиянка Анастасия Павлюченкова защищать титул не будет.

Посмотреть основную сетку соревнований в Рабате полностью можно на «Чемпионате».