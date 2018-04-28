Южный может сыграть с Джумхуром во втором круге турнира в Стамбуле

В Стамбуле состоялась жеребьёвка турнира АТР-250, который пройдёт в на грунте с 30 апреля по 6 мая. Первый сеяный хорват Марин Чилич во втором круге сыграет либо с турком Марселем Илханом (WC), либо с тунисцем Малеком Жазири.

Босниец Дамир Джумхур (2) за выход в четвертьфинал поспорит либо с россиянином Михаилом Южным, либо с итальянцем Томасом Фаббьяно.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».

Действующим чемпионом соревнований является Чилич, переигравший в финале прошлогоднего розыгрыша канадца Милоша Раонича.