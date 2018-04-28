Кудерметова и Морозова не вышли в финал турнира в Штутгарте в паре

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Лидия Морозова в полуфинале парного разряда турнира в Штутгарте уступили американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Вероника и Лидия сделали три брейка и проиграли пять геймов на своей подаче.

В финале Меликар и Пешке сыграют либо со словенкой Андреа Клепач и испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес (1), либо с американкой Ракель Атаво и немкой Анной-Леной Грёнефельд (4). Финал пройдёт завтра, 29 апреля.