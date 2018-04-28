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Вандевей уверенно обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Штутгарте

Вандевей уверенно обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Американка Коко Вандевей (WC) стала первой финалисткой турнира категории WTA Premier в Штутгарте (Германия), уверенно победив француженку Каролин Гарсию (6) — 6:4, 6:2.

Поединок продлился 1 час 14 минут. Вандевей 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Гарсии 2 эйса и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Каролин не было.

В финале Вандевей сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (5), либо с эстонкой Анетт Контавейт. Напомним, накануне Коко победила первую ракетку мира — румынку Симону Халеп.

Штутгарт 2018. 1/2 финала
28 апреля 2018 года, суббота. 16:50 МСК
Коко
Вандевей
Каролин
Гарсия
6:4 6:2
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