Калинская снялась в ходе матча с Зарицкой, Ивахненко проиграла Фёгель в Праге

Две российские теннисистки потерпели поражение в первом раунде квалификации турнира в Праге. Анна Калинская (5) не сумела завершить поединок с чешкой Анастасией Зарицкой, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 6:3, 2:6, 0:1. Поединок продлился 1 час 19 минут. Калинская выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Зарицкой 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Ни подач навылет, ни двойных у неё не было.



Другая россиянка, Валентина Ивахненко, потерпела разгромное поражение от швейцарки Стефани Фёгель (1) — 0:6, 2:6. За 58 минут Фёгель 2 раза подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Ивахненко сделала 2 двойные ошибки и упустила 2 брейк-пойнта.



Таким образом, единственной россиянкой во втором раунде квалификации стала Марина Мельникова, разгромившая чешку Анету Кладивову (WC).