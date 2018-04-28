«Лаки-лузер» Чеккинато обыграл Сеппи и впервые вышел в финал турнира ATP

Итальянец Марко Чеккинато, проигравший в финале квалификации турнира в Будапеште (Венгрия), но попавший в основную сетку как «лаки-лузер» после снятия немца Флориана Майера, пробился в финал соревнований, одержав волевую победу над соотечественником — Андреасом Сеппи (8) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Матчболов у Андреаса не было.



Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Чеккинато 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Сеппи 4 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



В первом финале ATP в карьере Чеккинато сыграет или со словенцем Аляжем Бедене (5), или с австралийцем Джоном Миллманом.

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