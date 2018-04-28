Медведев сыграет с Соузой в первом круге турнира в Эшториле

Стала известна сетка турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия) в одиночном разряде. Первые четыре сеяных — южноафриканец Кевин Андерсон, испанец Пабло Карреньо-Буста, британец Кайл Эдмунд и люксембуржец Жиль Мюллер — прошли во второй раунд без игры. Первым соперником Андерсона может стать грек Стефанос Циципас, который в воскресенье встретится с испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира ATP 500 в Барселоне.



Из россиян в Эшториле выступит Даниил Медведев. В первом раунде восьмой сеяный сыграет с португальцем Жоау Соузой. Следующим соперником Даниила в случае победы станет либо другой поргуталец, Педро Соуза (WC), либо француз Жиль Симон.



Посмотреть основную сетку соревнований в Эшториле полностью можно на «Чемпионате».