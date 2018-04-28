Кар. Плишкова победила Контавейт и сыграет с Вандевей в финале Штутгарта

Чешка Каролина Плишкова (5) вышла в финал турнира категории Premier в Штутгарте, одержав победу над эстонкой Анетт Контавейт в двух партиях — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 5 минут. Плишкова сделала 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 1 подача навылет и 5 двойных. Брейк-пойнтов у неё не было.



За титул Каролина поспорит с американкой Коко Вандевей (WC). Интересно, что у соперницы Вандевей по полуфиналу, француженки Каролин Гарсии (6), тоже не было ни одного брейк-пойнта.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.