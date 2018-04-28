Полуфинал в Будапеште между Миллманом и Бедене будет доигран в воскресенье

Доигровка полуфинального матча на турнире ATP 250 в Будапеште (Венгрия) между австралийцем Джоном Миллманом и словенцем Аляжем Бедене (5) перенесена на воскресенье. Пятый сеяный выиграл первую партию со счётом 6:2, а тай-брейк второго сета остался за Бедене. Перед стартом третьего сета в Будапеште пошёл дождь, не позволивший продолжать игру. В воскресенье сначала должен завершиться этот матч, а затем состоится финальный поединок.



Отметим, что накануне матч Миллмана также был перенесён. Его четвертьфинальный поединок с немцем Янником Маденом (LL) был прерван из-за дождя в середине решающей партии.