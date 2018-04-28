Хьюитт: у Австралии хорошие шансы выиграть Кубок Дэвиса в ближайшие три-пять лет

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт считает, что его подопечным по силам в ближайшие годы завоевать трофей — впервые с 2003-го. В прошлом году Австралия была в полуфинале, а в этот раз проиграла Германии в 1/8 финала и теперь встретится с Австрией в плей-офф.



«У нас хорошие шансы выиграть Кубок Дэвиса, особенно в ближайшие три-пять лет. Надеюсь, это случится. Есть молодые игроки на подходе, которые очень талантливы и способны на многое. Но чтобы у нас были шансы, нужно оставаться в Мировой группе. Поэтому мы обязаны выиграть сентябрьский матч плей-офф», — приводит слова Хьюитта Tennis World USA.