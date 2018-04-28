Пелья: Федерер танцует на корте, летает над ним. Не понимаю, как он это делает

Аргентинец Гидо Пелья, 60-я ракетка мира, выразил восхищение игрой швейцарца Роджера Федерера.



«Федерер — мой кумир. Для меня самая большая загадка — как человек может быть таким, как он. Конечно, он упорно тренируется, много работает над собой с самого начала карьеры. Но то, как он играет, как двигается по корту, — невероятно. Уверен, что такого арсенала ударов, как у него, мы больше никогда не увидим.



То же самое относится к Рафе. Понятно, что его телу больше достаётся на харде. А Федерер танцует на корте, летает над ним, и я не могу понять, как он это делает. Это вызывает моё глубочайшее уважение», — приводит слова Пельи Tennis World USA.