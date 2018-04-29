Вандевей: игра на грунте для меня сравнима с удалением зуба

Американка Коко Вандевей, впервые в карьере вышедшая в финал турнира на грунте, прокомментировала свои выступления в Штутгарте.



«Я застряла на грунте на более долгое время, чем предполагала. На самом деле я сейчас думаю о том, когда смогу слетать домой. Это для меня как свет в конце туннеля.



На соревнованиях, помимо турниров „Большого шлема“ — неважно, какого они уровня — я работаю над чем-то, чтобы быть уверенной, что смогу показывать свои лучшие резльтуты на „Шлемах“ и в Кубке Федерации. Для меня нет ничего важнее „мэйджоров“ и Кубка Федерации.



Можно сказать, здесь я просто пытаюсь выжить в игровом плане. Конечно, это не ядерная физика, но для меня игра на грунте сравнима с удалением зуба. Тем не менее, медленно, но верно я прибавляю в уверенности в себе. Однако нельзя сразу запрыгнуть на сто ступеней», — приводит слова Вандевей официальный сайт WTA.