Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Коккинакис возобновил тренировки после полученной в Монте-Карло травмы

Коккинакис возобновил тренировки после полученной в Монте-Карло травмы
Теннис / ATP

Австралиец Танаси Коккинакис возобновил тренировки после травмы, полученной на турнире серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). Напомним, что Коккинакис врезался в один из рекламных бортов, расположенных у фона корта, после чего покинул площадку на костылях.

Предполагалось, что Танаси пропустит от пяти до восьми недель, однако в «твиттере» академии Патрика Муратоглу (тренера Серены Уильямс) появились фотографии, где сам Муратоглу занимается с Коккинакисом.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере».

Франулович: Коккинакис мог бы травмироваться и врезавшись в холодильник
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент