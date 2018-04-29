Коккинакис возобновил тренировки после полученной в Монте-Карло травмы

Австралиец Танаси Коккинакис возобновил тренировки после травмы, полученной на турнире серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). Напомним, что Коккинакис врезался в один из рекламных бортов, расположенных у фона корта, после чего покинул площадку на костылях.



Предполагалось, что Танаси пропустит от пяти до восьми недель, однако в «твиттере» академии Патрика Муратоглу (тренера Серены Уильямс) появились фотографии, где сам Муратоглу занимается с Коккинакисом.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере».