Циципас: я смотрел миллион матчей Надаля на грунте

19-летний грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от финала турнира в Барселоне, в котором он сыграет с первой ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее теннисисты никогда друг с другом не встречались.



«Я смотрел миллион его матчей на грунте. Я знаю, как он играет, и предполагаю, как он будет играть против меня. Считайте, что я начал готовиться к этому матчу уже десять лет назад. Я выйду на корт, буду получать удовольствие и стараться показать свой лучший теннис», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.