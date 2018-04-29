Надаль: Циципас играет с запасом уверенности в себе, он очень хорош

Первый номер мирового рейтинг-листа, испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от встречи с 19-летним греком Стефаносом Циципасом в финале турнира в Барселоне.



«Стефанос — отличный игрок. У молодых теннисистов всегда есть что-то особенное. Он играет с запасом уверенности в себе, он очень хорош. Меня ждёт по-настоящему тяжёлый матч, в котором я должен быть готов показать самый высокий уровень своей игры", — приводит слова Надаля официальный сайт тура

Надаль будет бороться за 11-й титул в Барселоне. Для Циципаса это первый финал на соревнованиях ATP.

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