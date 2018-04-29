Вандевей: друзья подкалывают и издеваются надо мной из-за этого финала на грунте

Американка Коко Вандевей рассказала о реакции своих друзей и знакомых на то, что она стала финалисткой грунтового турнира в Штутгарте.



«Мои друзья меня подкалывают и издеваются. Дженни Брэйди писала мне сообщения с какими-то глупостями, Вики Дюваль тоже прислала какую-то ерунду. Мой давний спарринг-партнёр из Польши написал: „Думаю, тебе нужно поменять расписание и как следует поднажать на выступления на грунте“. Для меня и один турнир на грунте — уже много, однако я в финале», — приводит слова Вандевей официальный сайт WTA.

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