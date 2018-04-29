Все ракетки Монфиса сломались в багаже во время перелёта Женева — Мюнхен

Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под седьмым номером и попавший в первом раунде на боснийца Мирзу Башича, лишился всех своих ракеток во время перелёта в этот город из Женевы (Швейцария). Произошло это не из-за утери багажа, а потому, что все ракетки сломались.



Гаэль в «Твиттере» высказал претензии авиакомпании-перевозчику и отметил, что в субботу тренировался с чужой ракеткой. Монфис не выходил на корт в официальных матчах с 13 марта, когда снялся по ходу поединка с Пьер-Югом Эрбером в Индиан-Уэллсе из-за травмы спины.