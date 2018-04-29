Эванс: чувствую себя так, словно выиграл целый турнир

Британец Даниэль Эванс, однолетняя дисквалификация которого за употребление кокаина истекла 23 апреля, поделился эмоциями после победы над своим соотечественником Эдвардом Корри в первом раунде отборочных соревнований челленджера в Глазго со счётом 6:3, 7:6 (8:6).



«Чувствую себя так, словно выиграл целый турнир. Я не знал, чего ожидать от своего первого матча. Здорово, что я сумел победить и получил возможность ещё раз сыграть на следующий день. Я был приятно удивлён уровнем своей игры и в физическом плане чувствовал себя хорошо», — приводит слова Эванса Tennis World USA.

Эванс: больше никогда не буду принимать кокаин, это страшный наркотик