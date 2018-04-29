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Де Минор: в Эшториле буду стараться изо всех сил

Де Минор: в Эшториле буду стараться изо всех сил
Теннис / ATP

Австралиец Алекс де Минор, получивший от организаторов турнира в Эшториле «уайлд-кард» в основную сетку, поделился ожиданиями от соревнований. В первом круге он сыграет с местным теннисистом Гастау Элиашем.

«Я уже бывал в Португалии, и мне всегда нравилось там. Меня ожидает непростой матч против португальца, но я готов к игре. Посмотрим, что получится. Буду стараться изо всех сил», — цитирует де Минора Tennis World USA.

В начале этого сезона де Минор был в полуфинале турнира в Брисбене и в финале соревнований в Сиднее.

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