Кар. Плишкова: к концу первого сета нашла свой ритм, и потом всё было в порядке

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над эстонкой Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 6:2.



«Я нашла свой ритм к концу первого сета. Во второй партии всё уже было в порядке. Подача летела, удары получались намного лучше. Я выполняла их гораздо чище, чем в первом сете. У меня было много шансов на приёме и в стартовых геймах матча, но я не могла реализовать их из-за большого количества ошибок. В начале я недостаточно хорошо чувствовала игру.



Я посмотрела статистику и была удивлена, потому что у меня не было ощущения, что я не проиграла ни одного очка на подаче за весь второй сет. Думаю, здесь сказалось и то, что я хорошо подавала, и то, что она не очень хорошо себя чувствовала», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.

Кар. Плишкова победила Контавейт и сыграет с Вандевей в финале Штутгарта