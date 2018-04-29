19-летний грек Стефанос Циципас поделился своими эмоциями в преддверии финала турнира в Барселоне, в котором он сыграет с первой ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем, и рассказал о плане на матч.
«Мне очень нравится на этом турнире. Я чувствую себя мотивированным на каждый матч. Мой теннис вариативен, и я каждый раз выхожу на корт с чётким игровым планом.
Честно говоря, в финале я не буду думать о результате. Просто постараюсь действовать максимально агрессивно, много атаковать, играть в свой теннис. Будучи ребёнком, я мечтал сыграть с Рафой. Невероятно, что теперь это случится. Нельзя и мечтать о лучшем бесплатном уроке, чем матч с Рафой на грунте. Это просто невероятно, это один из лучших дней в моей жизни», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
Циципас: нельзя мечтать о лучшем бесплатном уроке, чем матч с Надалем на грунте