Джокович выложил фото отдыха со своими братьями в Белграде

Экс первая ракетка мира, серб Новак Джокович после поражения от словака Мартина Клижана в первом круге турнира категории ATP 500 в Барселоне отправился домой, в Белград, чтобы отдохнуть в компании своих младших братьев — Марко и Джордже. Оба младших брата Новака играли в теннис и тоже пытались выступать в профессиональном туре, однако достичь высокого уровня игры не смогли. Сейчас оба время от времени принимают участие в соревнованиях категории «челленджер» и «фьючерс», преимущественно в парном разряде.



«Весна делает этот прекрасный город просто восхитительным. Рад, что смог отлично провести время со своими братьями», — написал Джокович в своём «твиттере».



Новак отказался от «уайлд-кард» на турнир ATP 250 в Эшториле, поэтому его следующим соревнованием будет «Мастерс 1000» в Мадриде, стартующий в воскресенье, 6 мая.