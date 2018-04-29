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Надаль: надеюсь, смогу дать Циципасу бесплатный урок, если он позволит мне это

Надаль: надеюсь, смогу дать Циципасу бесплатный урок, если он позволит мне это
Теннис / ATP

Первый номер мирового рейтинг-листа, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова 19-летнего грека Стефаноса Циципаса о бесплатном уроке — их поединке в финале турнира в Барселоне.

«Надеюсь, я смогу дать ему бесплатный урок, если он позволит мне сделать это. В Монте-Карло он был в одном очке от того, чтобы выиграть сет у Гоффена, а здесь вышел в финал, не уступив ни одной партии, так что мне будет непросто.

Я видел, как он играл на этой неделе. С таким уровнем тенниса неудивительно, что он вышел в финал, но до старта турнира я бы не подумал, что он будет участником решающего матча. В сетке было много отличных теннисистов, однако с учётом уровня его игры здесь он — лучший финалист из всех возможных», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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