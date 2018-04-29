Кар. Плишкова: поединки с Вандевей всегда получаются равными

Чешка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от матча с американкой Коко Вандевей в финале турнира категории Premier в Штутгарте. По личным встречам Вандевей ведёт со счётом 3:1, но год назад в Штутгарте победу одержала Плишкова — 7:6 (7:2), 6:4.



«В прошлом году мы провели здесь очень упорный матч. Поединки с ней всегда получаются равными,

мы каждый раз играем тай-брейки. Думаю, и в этот раз всё решит несколько розыгрышей. Я должна быть готова к хорошим подачам, к большому количеству ударов навылет. Судя по тем нескольким геймам матча с Каро [Гарсией], которые я видела, она играла очень хорошо и чувствует себя очень уверенно. Мне нужно делать всё возможное, чтобы держать свою подачу», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.