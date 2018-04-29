Херцог: старалась не давить на себя из-за того, что давно не играла в финалах

Словенка Полона Херцог, которая на турнире в Стамбуле вышла в свой первый финал WTA после Бостада-2012, поделилась эмоциями после этого успеха.



«Я старалась не слишком сильно давить на себя из-за того, что давно не играла в финалах. Здесь я добилась отличного результата, но больше всего я рада тому, как сейчас играю. Если я продолжу показывать теннис такого уровня, то ещё не раз выйду в финал, и это просто великолепно.



Моё главное оружие — подача и форхенд. Я стараюсь выигрывать с их помощью как можно больше очков», — приводит слова Херцог официальный сайт тура.

За титул Херцог поспорит с француженкой Полин Пармантье.