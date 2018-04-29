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Джокович забрался на крепость Калемегдан в Белграде

Джокович забрался на крепость Калемегдан в Белграде
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира, серб Новак Джокович, отдыхающий в Белграде со своими братьями, Марко и Джордже, выложил фотографию своей физической тренировки. По предложению Марко он поднялся на ступени древней крепости Калемегдан, расположенной в центре сербской столицы.

«Сегодняшний вызов на тренировке вместе с Марко — одолеть все ступени этой древней крепости Калемегдан. Каждая ступень приближает к вершине. А наверху ждёт восхитительный вид и чувство удовлетворения», — написал Джокович в своём «инстаграме».

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