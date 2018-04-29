Габашвили проиграл Евсееву в финале «фьючерса» в Казахстане

Россиянин Теймураз Габашвили (1) в финале турнира серии «фьючерс» в Шымкенте с призовым фондом $ 15 тыс. уступил местному теннисисту Денису Евсееву (3) со счётом 2:6, 3:6. 32-летний уроженец Тбилиси на данный момент занимает 300-е место в рейтинге АТР.

Неделей ранее Теймураз дошёл полуфинала аналогичного турнира, где уступил своему соотечественнику Павлу Котову. В этом сезоне в его активе один титул на «фьючерсах».

Последний на данный момент матч в основной сетке турнира АТР Габашвили провёл в октябре 2017 года на Кубке Кремля.