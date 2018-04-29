Вандевей: после Майами полетела на Багамы и выключила телефон на неделю

Американка Коко Вандевей рассказала, как провела время после победы на турнире в Майами в паре с австралийкой Эшли Барти.



«Конечно, было здорово выиграть парный турнир в Майами вместе с Эшли, и я была очень рада выступать вместе с ней — но в то же время мне немного обидно быть в финале в парном, а не в одиночном разряде. После Майами я взяла паузу, полетела на Багамы, выключила телефон и не разговаривала ни с кем неделю. Я хотела оценить начало своего сезона и решить, куда хочу двигаться дальше. Потом я поговорила с Пэтом [Кэшем], обсудила, что хочу сделать на неделе тренировок перед Кубком Федерации, однако у него была простуда, и он не смог прилететь на матч.



Когда я прилетела в Европу, то была очень рада видеть его. Не поймите меня неправильно, но иногда накапливается усталость друг от друга, а тут всё было здорово. Вообще в моей жизни сейчас многое встало на свои места, и это помогает.



В начале сезона я чувствовала себя несчастной. Я не была счастлива на корте — а когда я не получаю удовольствия от игры, то не могу показывать хороший теннис. Так что мне нужно было просто побыть с друзьями, пожить, скажем так, нормальной жизнью, подурачиться со старшим братом и всё такое. Надо мной смеялись, потому что я не умею заниматься вейкбордингом, но я старалась изо всех сил. Словом, просто пожила жизнью нормальной 26-летней девушки», — приводит слова Вандевей WTA Insider.