Миллман отыграл три матчбола и одолел Бедене в полуфинале турнира в Будапеште

Австралиец Джон Миллман пробился в финал турнира ATP 250 в Будапеште (Венгрия), одержав волевую победу над словенцем Аляжем Бедене (5) — 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). В субботу матч был прерван из-за дождя после завершения тай-брейка, и весь третий сет теннисисты сыграли в воскресенье. Во второй партии Бедене не подал на матч при счёте 6:5. В решающем сете сначала Миллман проиграл свою подачу с матчбола, затем Бедене упустил три матчбола на приёме. Тай-брейк Джон выиграл с четвёртого матчбола.



Поединок продлился 2 часа 50 минут. Миллман выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бедене 7 подач навылет, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.



За первый в карьере титул на турнирах ATP в одиночном разряде Миллман поспорит с итальянцем Марко Чеккинато (LL).

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