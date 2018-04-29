Дорошина стала чемпионкой турнира ITF в Узбекистане, победив Гасанову

Россиянка Ольга Дорошина (3) стала чемпионкой турнира ITF с призовым фондом $ 25 тыс. в Карши (Узбекистан). В финале она обыграла свою соотечественницу Анастасию Гасанову — 6:2, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 40 минут. Дорошина 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и 5 раз взяла подачу соперницы. На счету Гасановой 2 эйса, 8 двойных и 2 брейка.



В полуфинале этих соревнований играла ещё одна россиянка, Маргарита Гаспарян, которая отказалась от продолжения борьбы после трёх геймов матча с Дорошиной.

Дорошина проиграла в полуфинале турнира ITF в Стамбуле