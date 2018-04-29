Кравчук и Сафиуллин завоевали титул на фьючерсе в Узбекистане

Россияне Константин Кравчук и Роман Сафиуллин стали чемпионами турнира серии «фьючерс» в Карши (Узбекистан) с призовым фондом $ 25 тыс. В финале они одержали волевую победу над третьими сеяными — теннисистами из Индии Сакетом Минени и Сундаром Прашантхом — со счётом 3:6, 7:5, [10:7].



Матч продолжался 1 час 23 минуты. Российская пара выполнила 5 эйсов и допустила 2 двойные ошибки. На счету индийских теннисистов 5 подач навылет и 1 двойная. Оба дуэта сделали по 2 брейка.

В одиночном разряде Минени стал чемпионом, одолев белоруса Ярослава Шило (7) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).