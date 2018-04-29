Мельникова уступила Шнидер в квалификации турнира в Праге

Россиянка Марина Мельникова не сумела выйти в финальный раунд квалификации турнира категории International в Праге (Чехия), уступив швейцарке Патти Шнидер (6) в двух партиях — 3:6, 5:7.



Поединок продлился полтора часа. Шнидер выполнила 3 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Мельниковой 1 подача навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в основную сетку Шнидер поспорит с немкой Тамарой Корпач (3), которая победила чешку Ребекку Срамкову — 6:4, 3:6, 6:4.