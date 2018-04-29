Чжан Шуай и Чен Лянь стали чемпионками турнира в Стамбуле

Китаянки Чжан Шуай и Чен Лянь обыграли швейцарку Ксению Кнолль и британку Анну Смит (3) в финале соревнований категории International в Стамбуле (Турция) в двух партиях — 6:4, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Китайская пара допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кнолль и Смит 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Подач навылет у девушек не было.

Для 29-летней Лянь это шестой титул в карьере в парном разряде. Её сверстница Шуай завоевала пятый титул в паре. Также в активе Чжан два трофея в одиночном разряде.