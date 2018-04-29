Плишкова выиграла турнир в Штутгарте, победив в финале Вандевей

Чешка Каролина Плишкова (5) завоевала титул на турнире категории Premier в Штутгарте (Германия), обыграв американку Коко Вандевей (WC) в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:4.



Поединок продолжался 1 час 56 минут. Плишкова выполнила 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Вандевей 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.