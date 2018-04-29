Инглот и Шкугор одержали победу на турнире в Будапеште

Британец Доминик Инглот и хорват Франко Шкугор одержали волевую победу над голландцем Матве Мидделкопом и аргентинцем Андресом Молтени в решающем матче турнира ATP 250 в Будапеште (Венгрия) — 6:7 (8:10), 6:1, [10:8].



Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Инглот и Шкугор выполнили 7 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Мидделкопа и Молтени 1 подача навылет, 1 двойная и 2 упущенных брейк-пойнта.



Для 32-летнего Инглота это восьмой парный титул в карьере. 30-летний Шкугор впервые выиграл турнир уровня ATP.

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