Фелисьяно и Марк Лопесы завоевали титул на турнире в Барселоне

Испанские однофамильцы Фелисьяно и Марк Лопесы выиграли домашний турнир категории ATP 500 в Барселоне, победив в финале пакистанца Айсам-уль-Хака Куреши и голландца Жан-Жюльена Роже — 7:6 (7:5), 6:4.



Матч продолжался 1 час 52 минуты. Лопесы выполнили 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 13. На счету Куреши и Роже 5 подач навылет и 1 упущенный брейк-пойнт. Двойных ошибок у них не было.



Это 14-й парный титул в карьере Марка и 4-й для Фелисьяно. Главным достижением Лопесов в паре является их победа на «Ролан Гаррос — 2016». Кроме того, в том же году Марк стал олимпийским чемпионом вместе с Рафаэлем Надалем, а в 2012-м выиграл Итоговый чемпионат ATP в паре с Марселем Гранольерсом.

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