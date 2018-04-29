Цириак: предложил Беккеру обсудить с мэром Берлина проведение крупного турнира

Бывший румынский теннисист и предприниматель Ион Цириак сообщил, что он хотел бы организовать новый теннисный турнир в Берлине (Германия). Для организации соревнования Цириак обратился за помощью к шестикратному победителю турниров «Большого шлема» Борису Беккеру.

«Я посоветовал Беккеру поговорить с мэром Берлина, спросить его, как у него дела и не хочет ли он потратить 200-300 миллионов евро на оборудование площади в 20 га и строительство двух стадионов на 15 и 12 тыс. мест? Также предложим построить 17 кортов. Берлин – крупный город, столица одной из самых важных и влиятельных стран мира. Город мог бы стать известным и успешным в плане организации турниров по теннису. Сейчас там не проводятся крупные соревнования, например, гонки Формулы-1.

Также в Германии нет крупных теннисных турниров. Спорт – большой бизнес в мире. В последний раз в Берлине проводили крупный турнир ещё десять лет назад, когда там состоялся Открытый чемпионат Германии по теннису», — цитирует Цириака Tennis World USA.

Цириак был менеджером Беккера с 1984 по 1993 годы.