Федерер: надеюсь, в течение 10 лет в Замбии дети получат доступ к образованию

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о целях, которые он преследовал во время поездки в Замбию. В этой африканской стране действует благотворительный фонд спортсмена, оказывающий помощь организациям, занимающимся дошкольным обучением детей.

«Я надеюсь, что в течение десяти лет мы добьёмся, чтобы у всех детей Замбии была возможность учиться. Обучение – основа любого познавательного процесса», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Благотворительный фонд швейцарца также работает в других африканских странах: Ботсване, Намибии, ЮАР, Зимбабве и Малави.