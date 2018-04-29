Федерер: надеюсь, в течение 10 лет в Замбии дети получат доступ к образованию

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о целях, которые он преследовал во время поездки в Замбию. В этой африканской стране действует благотворительный фонд спортсмена, оказывающий помощь организациям, занимающимся дошкольным обучением детей.
«Я надеюсь, что в течение десяти лет мы добьёмся, чтобы у всех детей Замбии была возможность учиться. Обучение – основа любого познавательного процесса», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Благотворительный фонд швейцарца также работает в других африканских странах: Ботсване, Намибии, ЮАР, Зимбабве и Малави.
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